за 8мин.самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96км.Какое расстояние он пролетит за 40мин.,если его средняя скорость увеличится на 2 км/мин

Математика

за 8мин.самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96км.Какое расстояние он пролетит за 40мин.,если его средняя скорость увеличится на 2 км/мин

Автор: Гость