за 8мин.самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96км.Какое расстояние он пролетит за 40мин.,если его средняя скорость увеличится на 2 км/мин
Математика
за 8мин.самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96км.Какое расстояние он пролетит за 40мин.,если его средняя скорость увеличится на 2 км/мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96/8=12 км пролетает за 1 минуту 12+2=14км станет средняя скорость 40*14=560км прлетит если скорость увеличится на 2км
Гость:
1)96 : 8 = 12 км 2)12 +2= 12 км /мин станет средняя скорость 3)40 х 14 = 560 км пролетит самолёт с новой скоростью
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