Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.

Математика

Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.

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