Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.

Математика
Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число х второе число1/3 х составим уравнение х+1/3х=12,32*2 4/3х=24,64 х=24,64:4/3 х=18,48 одно число 18,48*1/3=6,16 второе число проверка (18,48+6,16):2=12,32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Скласти 10 пар  дієслов антоніми і дві  приказки або прислівья із цих слів
Ответить
Химия
1. K+H2O=KOH+H2O 2. Ba+H2O=Ba(OH)2+H2 3. Zn+H2O=ZnO+H2 уравнять, и записать в окислительно восстановительной форме  
Ответить
Математика
195634/178 помогите выполнить с остатком
Ответить
Математика
за 8мин.самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96км.Какое расстояние он пролетит за 40мин.,если его средняя скорость увеличится на 2 км/мин
Ответить
Математика
Составь по выражениям задачи и реши их: 12*4+8*4    (7+3)*5   23*3+11*2 Помогите составить задачи!
Ответить