Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.
Математика
Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число х второе число1/3 х составим уравнение х+1/3х=12,32*2 4/3х=24,64 х=24,64:4/3 х=18,48 одно число 18,48*1/3=6,16 второе число проверка (18,48+6,16):2=12,32
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