6 синонимов к слову ЖИТЬ заранее спасибо)

Русский язык
6 синонимов к слову ЖИТЬ заранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
водится  обитать населять проживать обретаться жительствовать Навернон так.  
Гость:
населять проживать,обитать существовать,жительствовать,ютиться долгоденствовать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
назовите ресурсы,созданные природой,и ресурсы,созданные человеком?(по 3)
Ответить
География
Педагоги счтают, что ребенок, научившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы, оказывается в поледующей жизни в большей безопасно...
Ответить
Алгебра
две пятых минус 0,7=
Ответить
Математика
Среднее арифмитическое двух чисел равно 12.32.Одно из них составляет треть от другого.Найдите каждое число.
Ответить
Қазақ тiлi
Скласти 10 пар  дієслов антоніми і дві  приказки або прислівья із цих слів
Ответить