6 синонимов к слову ЖИТЬ заранее спасибо)
Русский язык
6 синонимов к слову ЖИТЬ заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
водится обитать населять проживать обретаться жительствовать Навернон так.
Гость:
населять проживать,обитать существовать,жительствовать,ютиться долгоденствовать
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