назовите ресурсы,созданные природой,и ресурсы,созданные человеком?(по 3)

География
назовите ресурсы,созданные природой,и ресурсы,созданные человеком?(по 3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
созданные природой- полезные ископаемые, солнечный свет, вода человеком - электроэнергия, деньги, одежда 
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