ПОМОГИТЕ ЕЩЁ СОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПО ВЫРАЖЕНИЮ (40+8)-7.

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из магазина в библиотеку привезли сначала 40 учебников,а затем ещё 8.В магазин пришлось вернуть 7 учебников Сколько учебников осталось в библиотеке? Решение 1)40+8=48 всего привезли 2)48-7=41 осталось выражение (40+8)-7=41