ПОМОГИТЕ ЕЩЁ СОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПО ВЫРАЖЕНИЮ (40+8)-7.
Математика
ПОМОГИТЕ ЕЩЁ СОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПО ВЫРАЖЕНИЮ (40+8)-7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из магазина в библиотеку привезли сначала 40 учебников,а затем ещё 8.В магазин пришлось вернуть 7 учебников Сколько учебников осталось в библиотеке? Решение 1)40+8=48 всего привезли 2)48-7=41 осталось выражение (40+8)-7=41
Гость:
домой привезли 40 книг сначала,затем ещё 8.7 книг пришлось выбросить,т.к они порваны.сколько осталось книг?
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