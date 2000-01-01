Решите задачу плиииз!!)) очень надо сегодня!!)) Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление на этой высоте, если у поверхности земли оно 750 мм ртутного столба? Кто решит сейчас буду очень благодарен!

Українська література

Решите задачу плиииз!!)) очень надо сегодня!!)) Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление на этой высоте, если у поверхности земли оно 750 мм ртутного столба? Кто решит сейчас буду очень благодарен!

Автор: Гость