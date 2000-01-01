Решите задачу плиииз!!)) очень надо сегодня!!)) Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление на этой высоте, если у поверхности земли оно 750 мм ртутного столба? Кто решит сейчас буду очень благодарен!
Українська література
Решите задачу плиииз!!)) очень надо сегодня!!)) Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление на этой высоте, если у поверхности земли оно 750 мм ртутного столба? Кто решит сейчас буду очень благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2000 : 10,5 = 190 (мм) - понизилась 2) 750 - 190 = 560 (мм) Ответ : 560 мм на высоте
Гость:
1) 2000 : 10,5 = 194 2) 750 – 194 = 556мм рт. ст. Ответ: 556 мм рт. ст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
2. Уравнение экзотермической реакции: а) N2+3H2=2NH3 б) 2H2O=2H2+O2 в) 2HBr=H2+Br2. И как это узнать ?
Русский язык