Было 8 помидоров. В салат порезали помидоров больше, чем их осталась. Сколько помидоров порезали в салат?
Математика
Было 8 помидоров. В салат порезали помидоров больше, чем их осталась. Сколько помидоров порезали в салат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как в салат порезали помидоров больше, чем их осталась, то следовательно порезали больше половины 8/2=4(это половина), остаться значит дожно меньше 4 так как остаток у нас может быть 1,2,3 помидора, то соответственно порезать могли 7,6,5 помидор
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