Было 8 помидоров. В салат порезали помидоров больше, чем их осталась. Сколько помидоров порезали в салат?

Гость: Гость:

так как в салат порезали помидоров больше, чем их осталась, то следовательно порезали больше половины 8/2=4(это половина), остаться значит дожно меньше 4 так как остаток у нас может быть 1,2,3 помидора, то соответственно порезать могли 7,6,5 помидор