Базаров и Раскольников: можно ли жить по теории?
Литература
Базаров и Раскольников: можно ли жить по теории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не по теории, а по принципам - можно и нужно. Это называется моралью
Гость:
По теории жить-это значит по принципам и взаимоотношением в обществе и смотря по каким и лучше жить по правильным и нужным и основополагающимся,ну конечно же это может называться моралью.
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