Базаров и Раскольников: можно ли жить по теории?

Не по теории, а по принципам - можно и нужно. Это называется моралью

Гость: Гость:

По теории жить-это значит по принципам и взаимоотношением в обществе и смотря по каким и лучше жить по правильным и нужным и основополагающимся,ну конечно же это может называться моралью.