составить по 2 предложения со словами холмы,озёры

Русский язык
составить по 2 предложения со словами холмы,озёры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холмы виднелись из далека. Холмы очень красивы. Озёры замерзают зимой. Озёры очень красивы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сила тока в спирали электроплитки мощностью 600 Вт 5 A определите сопротивление в спирали
Ответить
Литература
Базаров и Раскольников: можно ли жить по теории?
Ответить
Математика
Было 8 помидоров. В салат порезали помидоров больше, чем их осталась. Сколько помидоров порезали в салат?
Ответить
Українська література
Решите задачу плиииз!!)) очень надо сегодня!!)) Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление на этой высоте, если у поверхности земл...
Ответить
Литература
Как озаглавить главы, Бунина "Цифры"
Ответить