составить по 2 предложения со словами холмы,озёры
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составить по 2 предложения со словами холмы,озёры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холмы виднелись из далека. Холмы очень красивы. Озёры замерзают зимой. Озёры очень красивы
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