Из города в данный посёлок велосипидист ехал 1 час со скоростью 16км/ Обратно он ехал 4 часа скакой скоростью велосипидист ехал на обратном пути

Математика
Из города в данный посёлок велосипидист ехал 1 час со скоростью 16км/ Обратно он ехал 4 часа скакой скоростью велосипидист ехал на обратном пути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*4=64(км/ч)-Скорость на обратном пути. Ответ: 64км/ч
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