Из города в данный посёлок велосипидист ехал 1 час со скоростью 16км/ Обратно он ехал 4 часа скакой скоростью велосипидист ехал на обратном пути

Математика

Из города в данный посёлок велосипидист ехал 1 час со скоростью 16км/ Обратно он ехал 4 часа скакой скоростью велосипидист ехал на обратном пути

Автор: Гость