Нужен совет по алгебре) (2x²+10):12=2/3 найти x

Алгебра
Нужен совет по алгебре) (2x²+10):12=2/3 найти x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет решений, тк x^2=-1, а корень из -1 не извлекается, значит x не существует.
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