Русский язык,Шмелёва 6 класс 2 часть упр 18 стр 121

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Волонтёры - это люди, делающие(прич. - суффикс -ющ-) что-либо по своей воле, добровольно, а не по принуждению.Объединяясь (деепричастие - суффикс -я-, несов. вид, возвратн.) каким-либо общим интересом, они создают(глагол 1 спр.) волонтёрские или добровольческие организации, связывая ( дееприч., суффикс -я-, несов. вид, невозврат.) свою деятельность с благотворительностью, милосердием. Волонтёры-подростки активно участвуют ( глагол 1 спр.) в социальной жизни страны, получая (дееприч., суффикс -я-, несов вид, невозвратн.) много разной информации и расширяя ( дееприч., суффикс -я-, несов вид, невозвратн.) свои знания об обществе. Взаимодействуя (дееприч., суффикс -я-, несов.вид, невозвратн.) между собой, волонтёры приобретают (глагол 1 спр.) умение работать в команде. Волонтёры проводят (глагол 2 спр.) профилактические занятия, передавая (дееприч., суффикс -я-, несов.вид, невозвратн.) своим сверстникам информацию о вреде курения или употребления алкоголя и наркотиков.