ПОЖАЛУЙСТА ПЛИЗ ПРОЩУ СРОЧНО - Запиши выражения и найди их значения : А) из произв??дения чисел 236 и 57 вычесть частное чисел 19502 и 98 ; Б ) к разности чисел 7306 и 5987 прибавить произведение чисел 911 и 301 ; В ) из час...
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПЛИЗ ПРОЩУ СРОЧНО - Запиши выражения и найди их значения : А) из произв??дения чисел 236 и 57 вычесть частное чисел 19502 и 98 ; Б ) к разности чисел 7306 и 5987 прибавить произведение чисел 911 и 301 ; В ) из частного чисел 58048 и 64 вычесть частное чисел 74907 и 123 ; Г )сумму чисел 346 и 529 умножить на разность чисел 1836 и 997 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (236*57)-(19502/98)= 13452-199=13253 2. (7306-5987)+(911*301)= 1319+274211=275530 3. (58048/64)-(74907/123)= 907-609=298 4. (346+529)*(1836-997)= 875*839=734125
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Математика