ПОЖАЛУЙСТА ПЛИЗ ПРОЩУ СРОЧНО - Запиши выражения и найди их значения : А) из произв??дения чисел 236 и 57 вычесть частное чисел 19502 и 98 ; Б ) к разности чисел 7306 и 5987 прибавить произведение чисел 911 и 301 ; В ) из час...

Математика

ПОЖАЛУЙСТА ПЛИЗ ПРОЩУ СРОЧНО - Запиши выражения и найди их значения : А) из произв??дения чисел 236 и 57 вычесть частное чисел 19502 и 98 ; Б ) к разности чисел 7306 и 5987 прибавить произведение чисел 911 и 301 ; В ) из частного чисел 58048 и 64 вычесть частное чисел 74907 и 123 ; Г )сумму чисел 346 и 529 умножить на разность чисел 1836 и 997 .

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