Выполни вычисления а+120=4000÷5
Математика
Выполни вычисления а+120=4000÷5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А + 120 = 800 а = 800-120 а = 680
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