Із деякого пункту вийшли одночасно в протилежних напрямках дві групи лижників. Перша група йшла зі швидкістю 10 км/год, а друга - зі швидкістю 13 км/год. Через скільки годин відстань між групами становитиме 92 км

Математика

Із деякого пункту вийшли одночасно в протилежних напрямках дві групи лижників. Перша група йшла зі швидкістю 10 км/год, а друга - зі швидкістю 13 км/год. Через скільки годин відстань між групами становитиме 92 км

Автор: Гость