Із деякого пункту вийшли одночасно в протилежних напрямках дві групи лижників. Перша група йшла зі швидкістю 10 км/год, а друга - зі швидкістю 13 км/год. Через скільки годин відстань між групами становитиме 92 км
Математика
Із деякого пункту вийшли одночасно в протилежних напрямках дві групи лижників. Перша група йшла зі швидкістю 10 км/год, а друга - зі швидкістю 13 км/год. Через скільки годин відстань між групами становитиме 92 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+13=23км/год скорость 2-х груп 92:23=4год расстояние между ними
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