Представь выражение в виде схемы из произведения чисел 2 306 и 34 вычти произведение чисел 1 250 и 25.
Математика
Представь выражение в виде схемы из произведения чисел 2 306 и 34 вычти произведение чисел 1 250 и 25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла, что значит в виде схемы, то тогда так: (2306*34)-(1250*25)=78404-31250=47154
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