Какого рода слово модель??

Русский язык
Какого рода слово модель??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОДЕЛЬ - женский род Модель (она моя?) пдходящий вопрос
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