Почтение, чтение, любитель почитать,почитать старые книги, учебные предметы, уваж??ние, относится с уважением, тот кто любит читать

Русский язык

Почтение, чтение, любитель почитать,почитать старые книги, учебные предметы, уваж??ние, относится с уважением, тот кто любит читать

Автор: Гость