Опишите дыхателную систему рептилий.

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Органы дыхания. Отличаются от таковых у земноводных несколько большей дифференцировкой самих легких, а главное — дыхательпых путей. Хотя легкие имеют вид мешков, внутренние стенки их покрыты сложной сетью мелких перекладин, напоминающих пчелиные соты. Гортанная щель, лежащая позади языка, ведет в гортанную камеру, которую поддерживают перстневидный и парные черпаловидные хрящи. От гортани отходит длинная дыхательная трубка, или трахея (trachea), поддерживаемая многочисленными хрящевыми кольцами. Сзади трахея разделяется на две трубки, каждая из которых входит в соответствующее легкое. Эти трубки носят название бронхов (bronchi) и свойственны только амниотам. Акт дыхания, как и у всех амниот, происходит путем расширения и сужения грудной клетки, что достигается движением ребер.