Сколько существует в коде Морзе различных последовательностей из точек и тире, длина 5 символов?
Информатика
Сколько существует в коде Морзе различных последовательностей из точек и тире, длина 5 символов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество последовательностей = 2^5 =32
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