Прочитай пословицы.Обьясни их смысл.1)Кто ищет,тот всегда найдёт 2)что с воза упало,то пропало.3)что посеешь,то и пожнешь.4)поживем- увидим.5)соловья баснями не кормят.6) поспешишь-людей насмешишь.Определить время и число глаго...

Русский язык
Прочитай пословицы.Обьясни их смысл.1)Кто ищет,тот всегда найдёт 2)что с воза упало,то пропало.3)что посеешь,то и пожнешь.4)поживем- увидим.5)соловья баснями не кормят.6) поспешишь-людей насмешишь.Определить время и число глаголов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек стремится цели веши не покладиные на место найдешь то что тебе нужнее ждя подходяшего момента человек торопливый сделаешь не правильно
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