С одной лыжной базы одновременно в противоположных направлкниях вышли два лыжника. Скорость одного из них 15 км ч,а скорость другого на 6 км ч меньше. Какое расстояние будет между лыжниками через 1/3 часа

Математика
С одной лыжной базы одновременно в противоположных направлкниях вышли два лыжника. Скорость одного из них 15 км ч,а скорость другого на 6 км ч меньше. Какое расстояние будет между лыжниками через 1/3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-6=9км/ч -2 лыжник 2)15+9=24км/ч- оба лыжника 3)24•1/3=8км Ответ :через 1/3 часа они будут на расстоянии 8км друг от друга.
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