С одной лыжной базы одновременно в противоположных направлкниях вышли два лыжника. Скорость одного из них 15 км ч,а скорость другого на 6 км ч меньше. Какое расстояние будет между лыжниками через 1/3 часа

Математика

С одной лыжной базы одновременно в противоположных направлкниях вышли два лыжника. Скорость одного из них 15 км ч,а скорость другого на 6 км ч меньше. Какое расстояние будет между лыжниками через 1/3 часа

Автор: Гость