Чтобы получить 1 кг сухофруктов,необходимо 4250 г свежих плодов.Какое количество св??жих плодов необходимо чтобы получить 15 кг сухофруктов
Математика
Чтобы получить 1 кг сухофруктов,необходимо 4250 г свежих плодов.Какое количество св??жих плодов необходимо чтобы получить 15 кг сухофруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 4250*15=63750 нужно для 15 кг сухофруктов
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