Чтобы получить 1 кг сухофруктов,необходимо 4250 г свежих плодов.Какое количество св??жих плодов необходимо чтобы получить 15 кг сухофруктов

Математика

Чтобы получить 1 кг сухофруктов,необходимо 4250 г свежих плодов.Какое количество св??жих плодов необходимо чтобы получить 15 кг сухофруктов

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