Изобразите в тетради отрезок АВ= 2 см и точку О, как показано на рис. 132. Постройте точку М, симметричную точке В относительно точке О. Проведите отрезок МК. Сравните длины отрезков АВ и МК.
Математика
Изобразите в тетради отрезок АВ= 2 см и точку О, как показано на рис. 132. Постройте точку М, симметричную точке В относительно точке О. Проведите отрезок МК. Сравните длины отрезков АВ и МК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От точки АВ отведи к О.Поставь букву М между О В по середине.А букву К поставь между А О.
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