Почему аммиак проявляет только восстановительные свойства?
Химия
Почему аммиак проявляет только восстановительные свойства?
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Гость:
Аммиак проявляет только восстановительные свойства, т.к. азот находится в самой низкой степени окисления и не может больше принимать электроны.
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