Что думают животные о людях?
Литература
Что думают животные о людях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если о диких животных то они нас просто боятся и хотят защитится от нас потому что они нас не знают нас и думают что мы им при несём вред а если о домашних то они к нам относятся хорошо и они думают что мы хорошие люди
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