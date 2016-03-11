Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите з...

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Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ

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