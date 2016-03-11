Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите з...

Информатика
Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1198 от 11.03.2016) var amax,bmax,k:integer; begin   readln(k);   amax:=k; bmax:=k;   while k<>0 do begin     if k>amax then begin       bmax:=amax;       amax:=k;     end;     readln(k);   end;   println('Наибольший: ',amax,'Второй наибольший: ',bMax); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фронт урагана находится на расстоянии 456 км от берега. Метеослужба сообщила, что с??орость урагана - 38 км/ч. Через сколько часов ураган достигнет...
Ответить
Математика
На первом складе 12 ц моркови а на втором в 4 раза больше сколько всего
Ответить
Английский язык
Fill in must,or mustn't A.G Baillie Secondary school Rules 1. You.........run in the halls at school. 2. You.........be mean to your classma...
Ответить
Математика
Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинам...
Ответить
Физика
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ЧЕМУ РАВНА РАБОТА ТОКА A?
Ответить