Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите з...
Информатика
Последовательность состоит из натуральных чисел, не превосходящих 10^9. Определите значение наибольшего элемента последовательности. Последовательность состоит из различных натуральных чисел и завершается числом 0. Определите значение второго по величине элемента в этой последовательности. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1198 от 11.03.2016) var amax,bmax,k:integer; begin readln(k); amax:=k; bmax:=k; while k<>0 do begin if k>amax then begin bmax:=amax; amax:=k; end; readln(k); end; println('Наибольший: ',amax,'Второй наибольший: ',bMax); end.
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