Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинами четыре кольца с изумрудами помогите
Математика
Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинами четыре кольца с изумрудами помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.267.500:5=453.500(руб)-Стоит 1 кольцо с рубином 2)453.500-18.500=435.000(руб)-Стоит 1 кольцо с изумрудом 3)435.000*2=860.000(руб)--Стоит 2 кольца Ответ:860.000 рублей! Переигрались в майнкрафт те кто создал эту задачу! Решил бы сам!Помо-о-о-о-гаю только вам =)
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