Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинами четыре кольца с изумрудами помогите

Математика

Задача 5 колец с рубинами стоят 2 267500 руб. а кольцо с изумрудом на 18500 дешевле кольца с рубином Сколько надо заплатить за два кольца с рубинами четыре кольца с изумрудами помогите

Автор: Гость