Напишите схему предложения: прекрасная поэзия Блока, как и всякое высокое искусство, живёт и ей суждена вечная молодость.
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Напишите схему предложения: прекрасная поэзия Блока, как и всякое высокое искусство, живёт и ей суждена вечная молодость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэзия это подлежащие Живёт это сказуемое; а запятые стоят так как это сравнительный оборот тоже простое предложение
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