Помогите решить уравнение cosx-cos3x -sin2x=0
Алгебра
Помогите решить уравнение cosx-cos3x -sin2x=0
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