Какое решения задачи. Посадили 75 кустов роз по 15 в каждом ряду ии столько же рядов ??локсов. Сколько кустов флоксов посадили в каждом ряду если всего их посадили 50

Математика
Какое решения задачи. Посадили 75 кустов роз по 15 в каждом ряду ии столько же рядов ??локсов. Сколько кустов флоксов посадили в каждом ряду если всего их посадили 50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75/15=5 рядов роз 50/5=10 шт в каждом ряду флоксов
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