Какое решения задачи. Посадили 75 кустов роз по 15 в каждом ряду ии столько же рядов ??локсов. Сколько кустов флоксов посадили в каждом ряду если всего их посадили 50

Математика

Какое решения задачи. Посадили 75 кустов роз по 15 в каждом ряду ии столько же рядов ??локсов. Сколько кустов флоксов посадили в каждом ряду если всего их посадили 50

Автор: Гость