Синтаксический разбор предложения плизз!!! А из трухи выросла берёзка и распусти??ась.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения плизз!!! А из трухи выросла берёзка и распусти??ась.
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Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, осложнено однородными сказуемыми(основа: выросла березка и распустилась)
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