Сто такое хрестьянское хозяйство реферат

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Сто такое хрестьянское хозяйство реферат
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Гость:
Христианское хозяйство-тоесть это дом,дрова,печка,домашний скот.
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