Реши уравнения с комментированием и сделай проверку x/3 ( дробью ) = 56,185/y ( дробью ) = 37
Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку x/3 ( дробью ) = 56,185/y ( дробью ) = 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/3=56 х=56*3 х=168 168/3=56 56=56 185/у=37 у=185/37 у=5 185/5=37 37=37
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