Y Минус один равняется 14 с объяснением решить
Математика
Y Минус один равняется 14 с объяснением решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо от 14 отнять 1 и будет 13
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