На первом складе 12 ц моркови а на втором в 4 раза больше сколько всего
Математика
На первом складе 12 ц моркови а на втором в 4 раза больше сколько всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 центнеров*4=48 центнеров
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