На первом складе 12 ц моркови а на втором в 4 раза больше сколько всего

Математика
На первом складе 12 ц моркови а на втором в 4 раза больше сколько всего
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Гость:
12 центнеров*4=48 центнеров 
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