Ре­ши­те урав­не­ние −2(5 − 3x) = 7x + 3.

Математика
Ре­ши­те урав­не­ние −2(5 − 3x) = 7x + 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10+6х=7х+3 6х-7х=3+10 -х=13 Х=-13
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