Решите уравнение −2(5 − 3x) = 7x + 3.
Математика
Решите уравнение −2(5 − 3x) = 7x + 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10+6х=7х+3 6х-7х=3+10 -х=13 Х=-13
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