Какого человека называют ездил Какие правила вежливости Ты знаешь почему Каждый ??еловек должен быть вежливым
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Какого человека называют ездил Какие правила вежливости Ты знаешь почему Каждый ??еловек должен быть вежливым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливые-спасибо,благодарю,пожалуйста.А человек который употребляет в своей речи такие слова называют вежливым и воспитаным
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