Скорость велосипеда 15 км в час а скорость пешехода на 9,7 км в час меньше. На сколько уменьшится расстояние между ними за 1 час?

Гость: Гость:

15,0-9,7=5,3 скорость пешехода В задаче не сказано в какую сторону они едут и сколько км между ними сейчас, поэтому буду считать что 0 и они едут друг от друга 15,0+5,3=20,3 км будет между ними через час