Мини сочинение на тему субкультура и мир

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Понятие «субкультура» появилось относительно недавно: именно в современном обществе, когда каждый может реализовывать себя, как ему хочется, когда почти не существует ограничений для самовыражения, для высказывания своих убеждений и реализации своей творческой энергии, именно теперь субкультуры становятся заметной чертой любого общества во многих странах мира. Также это явление, кроме того, что предрасполагает пыльный взгляд объективного глаза социологов, вызывает не меньше эмоциональных реакций - ход увлечения и одобрения вплоть до резкого категоричного осуждения. Конечно, однозначной мысли здесь быть не может, да и время показывает, что едва ли возможная односторонняя оценка какого-то социального явления. Впрочем, вопрос субкультур интересует многих. Субкультура - это такое образование в пределах общества, которое не противоречит основным ценностям господствующей культуры, а определенным образом дополняет или трансформирует их, т.е. по-своему расставляет акценты. Так думают ученые. Но, размышляя о субкультурах, от научного подхода мне только и остается, что процитировать «близко к тексту» научное определение и броситься в странствования собственными - ненаучными - наблюдениями и соображениями. Субкультуры могут основываться на многом - на музыкальных увлечениях, например. Могут объединять приверженцев определенной политической системы или определенной социальной идеологии. Чаще всего представителями субкультуры становятся подростки. И это понятно: им хочется почувствовать поддержку единомышленников, завести новые знакомства, не чувствовать одиночество в своих взглядах, переживаниях и увлечениях. В моем понимании субкультура является очень положительным общественным явлением. Но, как известно, у каждой медали есть обратная сторона. Иногда мне кажется, что став сторонником определенной группы, люди будто останавливаются, консервируются в своем развитии: они больше не ищут, не изменяются, так и оставаясь в пределах мыслей и убеждений товарищей. Чудесно, когда человек находит собственную мысль, собственный, присущий только ему, взгляд на жизнь, Но так бывает не часто. Я считаю, что среди представителей субкультур так почти никогда не бывает. Ведь можно, отдавая надлежащее собственным увлечением, все таки оставаться нейтральной стороной: становясь активным участником группы, человек не только находит единомышленников и близких друзей (хотя не гарантировано, еще как повезет), и отдаляется от других людей, от других «философий». А еще часто бывает так, что принадлежность к субкультуре является не поддержкой определенных принципов, а обычной формой социального протеста, желанием всему возражать. Это такой себе юношеский максимализм, а проще говоря, - «дружба против кого-то». Попытка доказать собственную уникальность таким образом кажется мне странной. Эпатажная одежда, шокирующее поведение, возражение всему общепринятому - и это все вместо того, чтобы просто осознать свою уникальность. Всего лишь осознать. И так получается, что это не столько попытка доказать что-то миру, сколько самовнушение.