Диагонали ромба равны 8 и 6. Найдите сторону ромба.
Геометрия
Диагонали ромба равны 8 и 6. Найдите сторону ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получим 4 треугольника со сторонами 3 и 4,тогда по теореме пифагора сторона ромба = 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
С одной лыжной базы одновременно в противоположных направлкниях вышли два лыжника. Скорость одного из них 15 км ч,а скорость другого на 6 км ч мень...
Алгебра
A^3 b - ab^3/ab^2 - a^2 b , если a = - 0,5;b=1/3 ^ - это возведение в степень / - это дробная черта заранее спасибо
Математика