Попробуй перечислить названия предметов, которые окружают тебя дома, в школе, на улице. Подумай, как оформить запись (все слова подряд или по рубрикам через точку с запятой; в одну запись или в три записи; по-другому). На осн...

Русский язык
Попробуй перечислить названия предметов, которые окружают тебя дома, в школе, на улице. Подумай, как оформить запись (все слова подряд или по рубрикам через точку с запятой; в одну запись или в три записи; по-другому). На основании своей записи сделай вывод о принадлежности слов, называющих предметы, к определённой части речи
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Слова нас окружает телефон речь по рубрикам
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