Помогите пожалуйста, придумать начало в сочинения-рассуждения по теме Люблю тебя,мой город
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Помогите пожалуйста, придумать начало в сочинения-рассуждения по теме Люблю тебя,мой город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в городе (бла бла бла) он славится ...
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