Привет! И да последний пример 85:?=9(ост ?)
Математика
Привет! И да последний пример 85:?=9(ост ?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85:?=9(ост?) 85:9=9 9*9=81 85-81=4 85:9=9(ост4)
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