Допиши предложение:Русь полностью освободилась от ордынской зависимости при ______. К России были присоединены Казанское и Астраханское ханствоа при _____.В Москве стал действовать Печатный двор при ____.Крестьяне стали крепос...

Окружающий мир

Допиши предложение:Русь полностью освободилась от ордынской зависимости при ______. К России были присоединены Казанское и Астраханское ханствоа при _____.В Москве стал действовать Печатный двор при ____.Крестьяне стали крепостными при______.

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