Допиши предложение:Русь полностью освободилась от ордынской зависимости при ______. К России были присоединены Казанское и Астраханское ханствоа при _____.В Москве стал действовать Печатный двор при ____.Крестьяне стали крепос...
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Допиши предложение:Русь полностью освободилась от ордынской зависимости при ______. К России были присоединены Казанское и Астраханское ханствоа при _____.В Москве стал действовать Печатный двор при ____.Крестьяне стали крепостными при______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освободилась при Иване 3 ханства при Иване 4 печатный двор при Иване 4 крепостными при царе Алексее Михайловиче
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