Що таке етнографічна група

История
Що таке етнографічна група
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Гость:
Часть этноса, обладающая определёнными особенностями в сфере традиций, хозяйства и быта
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