Уравняйте реакцию методом электронного баланса 1. Mg+N2→MgN (Mg-двух валентный, N-трех валентный) 2.HBr+Cl2→HCl+Br2
Химия
Уравняйте реакцию методом электронного баланса 1. Mg+N2→MgN (Mg-двух валентный, N-трех валентный) 2.HBr+Cl2→HCl+Br2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Mg⁰ + N₂⁰ = Mg₃⁺²N₂⁻³ Mg⁰ - 2e⁻ = Mg²⁺ | 3 - восстановитель, процесс окисления N₂⁰ + 6e⁻ = 2N³⁻ | 1 - окислитель, процесс восстановления 2HBr⁻ + Cl₂⁰ = 2HCl⁻ + Br₂⁰ 2Br⁻ - 2e⁻ = Br₂⁰ | 1 - восстановитель, процесс окисления Cl₂⁰ + 2e⁻ = 2Cl⁻ | 1 - окислитель, процесс восстановления
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История