Решите: А) 3 7/9-1 1/9= Б)4 11/12-3 7/12= В)6¾-2¼= Г)5-5/6-3 1/6 Д)3⅓-½= Е)5¼-⅔= Ж)2 2/5-7/10= З)4 1/6-⅔= Полным ответом.

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а) 34/9-10/9=24/9=2 2/3 б) 59/12-43/12=16/12=1 1/3 в) 27/4-9/4=18/4=4 2/4=4 1/2=4,5 г) не понятно написание д) 10/3-1/2 (домножаем первую дробь на 2, вторую на 3 для нахождения наименьшего знаменателя) получается 20/6-3/6=17/6=2 5/6 е) 21/4-2/3=(домножаем)=63/12-8/12=55/12=4 7/12 ж) переведем в десятичную дробь домножим первую дробь на 2 получается 2,4-0,7=1,7 з) 25/6-2/3=25/-4/6=21/6=3 3/6=3 1/2=3,5