Скорость грузовика составила 5/7 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км/ч меньше скорости легковой автомашины
Математика
Скорость грузовика составила 5/7 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км/ч меньше скорости легковой автомашины
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