В органах пищеварительной системы челавека белок расщепляется до
Биология
В органах пищеварительной системы челавека белок расщепляется до
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в органах пищеварительной системы человека белок расщепляется до микроелементов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость грузовика составила 5/7 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км/ч меньше ско...
Английский язык
Прочитай текст и раздели его на две части. Какую из них можно озоглавить "Mr Lipton and His Student", а какую -" Mr Lipton and His House"? Jack L...
Математика
Із деякого пункту вийшли одночасно в протилежних напрямках дві групи лижників. Перша група йшла зі швидкістю 10 км/год, а друга - зі швидкістю 13 к...
Математика
Решите: А) 3 7/9-1 1/9= Б)4 11/12-3 7/12= В)6¾-2¼= Г)5-5/6-3 1/6 Д)3⅓-½= Е)5¼-⅔= Ж)2 2/5-7/10= З)4 1/6-⅔= Полным ответом.